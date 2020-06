Rozenek pozuje z Heniem i mówi o in vitro. Ważny głos w sprawie

Telewizyjna gwiazda nigdy nie ukrywała, że korzystała z in vitro. Wszyscy trzej synowie Małgorzaty Rozenek-Majdan przyszli na świat dzięki tej metodzie. W 2019 r. wydała nawet książkę pt. "In vitro. Rozmowy intymne", w której wraz z ekspertami poruszyła temat sztucznego zapłodnienia. Tym razem postanowiła poruszyć tę sprawę na Instagramie, publikując urocze zdjęcia z najmłodszym synem – Henrykiem.

Małgorzata Rozenek nigdy nie miała problemu z tym, aby pokazywać w mediach społecznościowych zdjęcia swoich dzieci. Fotografie synów to też bardzo często pretekst do poruszania ważnych tematów i tak było tym razem. Postanowiła wyjaśnić dlaczego tak bardzo broni in vitro. Przedstawia to z perspektywy kobiety, która dzięki tej metodzie zawdzięcza szczęście i sens życia.

"Każdego dnia budząc się i zasypiając, dziękuje Bogu i losowi, że pozwolił mi zostać Mamą. Jak patrzę na swoich synów, wyrastających na wspaniałych, mądrych mężczyzn i na tego najmłodszego, który jest ukoronowaniem długich starań, to nie mogę nie myśleć, że gdyby nie In-Vitro to nie było by ich ze mną" – napisała pod opublikowanym postem. - "Ze wszystkich ról jakie mam w życiu, rola Mamy jest najważniejsze. Wszystko co robię, robię z myślą o moich synach i to Oni nadają sens mojemu życiu" – dodała gwiazda.