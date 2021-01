Rozenek w szortach i z Heniem na ręku. Fani natychmiast coś wyłapali

Podczas urlopu Rozenek może zaprezentować fanom swoją wysmukloną sylwetkę. Młoda mama zrzuciła około 30 nadliczbowych kilogramów i zachwyca figurą - szczupłą i wytrenowaną. Jednak to nie na niej skupiła się uwaga internautów, gdy Perfekcyjna Pani Domu pokazała kolejne fotki z wypoczynku.

Rozenek pokazała nianię Henia. Są razem na wakacjach

Pod wpisem szybko pojawiły się komentarze. Przekaz był jednoznaczny - Henryk Jan to "czysta mama". Fanki Rozenek stwierdziły, że maluch jest do niej niesamowicie podobny. Też to widzicie?