Rozenek znowu pokazała się w bikini. Internauci nie mogą się napatrzeć

Rodzina Majdanów to kolejne z gwiazd, które ostatnio postanowiły wylecieć do ciepłych krajów. Wcześniej zrobili to m.in. Barbara Kurdej-Szatan oraz Anna Dereszowska. "Lecimy bardzo daleko" – pisała Rozenek na Instagramie. Po chwili okazało się, że wraz z mężem i synami udali się do Meksyku. Od tej pory w mediach społecznościowych celebrytów pojawia się masa zdjęć z urlopu.