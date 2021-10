Sąd będzie bezwzględny dla Beaty Kozidrak? Warszawa słynie z surowych wyroków

Zakaz prowadzenia samochodów ma być powiązany z ilością spożytego alkoholu. I tak ci, którzy mieli powyżej 1 promila alkoholu we krwi, zwykle nie mogą siadać za kierownicą przez minimum trzy lata. A w przypadku przekroczenia 2 promili alkoholu wyroki sięgały minimum 5-letniego zakazu prowadzenia auta. Oznacza to, że gdyby warszawski sąd potraktował Beatę Kozidrak jak zwykłego obywatela, mogłaby się spodziewać co najmniej kilkuletniego odebrania prawa jazdy oraz wysokiej grzywny.