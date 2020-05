Sandra Kubicka na zdjęciu z mamą. Są do siebie bardzo podobne

Sandra Kubicka ma na swoim koncie kilka mniejszych i większych wpadek. Pomimo to ludzie ją lubią, a jej uroda jest szeroko komentowana. Niektórzy twierdzą nawet, że modelka jest jedną z najpiękniejszych Polek i uznają ją za nasze "dobro eksportowe". Inni podchodzą do tego tematu mniej radykalnie, choć nadal komplementują jej urodę. I choć Kubicka dobrze prezentuje się podczas profesjonalnych sesji zdjęciowych, to na jej instagramowym profilu nie brakuje też zdjęć i nagrań, które wykonuje sama. One równie dobrze rozbudzają wyobraźnię. Mimo tego, że to właśnie takie fotki przeważają, Sandra chętnie dzieli się z fanami zdjęciami ze swoimi najbliższymi.