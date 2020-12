Smutne święta Martyniuka. Chodzi o wnuczkę

Daniel Martyniuk w ciągu zaledwie ostatnich kilku lat stał się rozpoznawalnym bywalcem sądów. Nie ma się co dziwić – niejednokrotnie popadał w konflikt z prawem, m.in. za posiadanie marihuany czy jazdę samochodem pod wpływem alkoholu. W sierpniu tego roku sąd skazał go na prace społeczne. Co więcej, po niespełna dwóch latach od ślubu z o 10 lat młodszą Eweliną został rozwodnikiem.