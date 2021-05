Syn Krawczyka otrzymał spadek. Zadbała o to jego matka

Po reportażu w mediach szybko pojawiły się informacje, że majątek piosenkarza w całości zapisany jest jego żonie Ewie Krawczyk. 18 maja odbyła się rozprawa spadkowa. Monika Kucwaj-Zarzycka, która w sądzie reprezentuje Krzysztofa juniora, stwierdziła, że nawet jeśli sąd zdecyduje, że cały majątek należy się wdowie po muzyku, to syn ma prawo do zachowku. – Jemu, jako osobie trwale niezdolnej do pracy, będzie przysługiwał zachowek w wysokości jednej trzeciej wartości spadku po ojcu – powiedziała na łamach "Twojemu Imperium".