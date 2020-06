Syn królowej vs. departament sprawiedliwości. Wypływają nowe informacje w sprawie o pedofilię

Jesienią 2019 r. książę Andrzej udzielił skandalicznego wywiadu BBC . Miał wytłumaczyć, w jaki sposób był związany ze skazanym za pedofilię i handlowanie nieletnimi dziewczynami Jeffreyem Epsteinem. Tłumaczył się tak pokrętnie, że stał się bohaterem żartów. Zaś prokuratorzy z USA postawili sobie za cel, że trzeba go koniecznie przesłuchać. Teraz między stronami - brytyjską i amerykańską - dochodzi do kolejnych przepychanek.

"Daily Mail" podaje, że ekipa księcia Andrzeja dysponuje tuzinami e-maili, które świadczą o tym, że książę chciał pomóc w śledztwie. Książę Andrzej miał wielokrotnie pisać do amerykańskiej prokuratury o tym, co wie na temat Epsteina.

Wygląda na to, że przepychanka między amerykańskim departamentem sprawiedliwości a członkiem brytyjskiej rodziny królewskiej będzie trwała jeszcze długo. Prawnicy księcia są przekonani, że został obrany za cel, bo "nie był dobrze chroniony". Ghislaine Maxwell na długo zapadła się pod ziemię, a Donald Trump (miał wspierać Epsteina i być może wiedzieć o tym, że był stręczycielem) ma sztab prawników, którzy nie dopuszczą do tego, by śledczy w ogóle brali go pod uwagę w toku śledztwa.