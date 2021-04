To był jego raj na ziemi. Dom w Grotnikach kupił za grosze

Andrzeja Kosmala, menadżer i przyjaciel Krzysztofa Krawczyka, wątpił, że żonie artysty, Ewie, uda się zatrzymać go w jednym miejscu. "To urodzony włóczykij" - mówił. Faktycznie, Krawczyk od małego prowadził życie tułacza. Urodził się w Katowicach, później z rodziną przeprowadzał się wielokrotnie. Najpierw do Białegostoku, potem do Poznania, następnie do Łodzi. To w tym ostatnim mieście Krzysztof Krawczyk zaczynał muzyczną karierę i to właśnie w tych stronach osiedlił się po latach emigracji spędzonych za wielką wodą. O wszystkim jednak zdecydował przypadek - spotkanie z dawnym przyjacielem z młodości. To on właśnie pokazał Krawczykom zaniedbaną nieruchomość, która nie miała dotąd szczęścia do właścicieli. Jak Krawczyk przyznał po latach, dom z działką pod lasem w Grotnikach pod Łodzią kupił za grosze. I to właśnie tam żył do ostatnich dni. Poznajcie historię domu Krzysztofa Krawczyka.