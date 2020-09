To byłby nieoczekiwany zwrot akcji. Górniak pomoże Martyniukowi?

Zobacz: Niepokojące nagranie na Instagramie Daniela Martyniuka

"Twoje Imperium" cytuje swojego informatora, który miał twierdzić, że Edyta Górniak jest w stanie zaoferować swoją pomoc Zenkowi i Danucie Martyniukom. "Nie może patrzeć na to, co wyczynia Daniel Martyniuk i jak bardzo jego rodzice cierpią z tego powodu" - czytamy.

A dalej informator mówi tak: "Zdaniem Edyty Daniel wpadł w pułapkę show-biznesu i nie radzi sobie z popularnością. Show-biznes to ciężka branża, sama przekonała się o tym wiele razy. Jest jej żal chłopaka. Chce mu pomóc, bo uważa go za bardzo wrażliwego człowieka, lecz właśnie ta wrażliwość jest jego wrogiem".

Nie ma wątpliwości co do tego, że Edyta Górniak wie, jak poradzić sobie z synem w trudnej sytuacji. Wychowywała Allana, gdy jego ojciec siedział w więzieniu. Tylko czy jej rozmowa z Danielem Martyniukiem coś by zmieniła?