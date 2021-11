To nie koniec batalii Beaty Kozidrak. Prokuratura stawia sprawę jasno

Kozidrak wcześniej przyznała się do popełnionego czynu, ale gdy usłyszała wyrok, zmieniła swoją postawę. Na razie i tak nie będzie musiała pracować społecznie, ani płacić zasądzonych 10 tys. zł. To wszystko z racji jej odwołania, które sprawiło, że nałożona na nią kara utraciła moc. Kozidrak uznała ją za zbyt surową, więc domaga się jej złagodzenia. Z kolei co innego sądzi prokuratura.