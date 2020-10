Tomasz Karolak stracił siedzibę teatru na rzecz Grażyny Wolszczak. Znalazł jednak plan B i zyskał gwiazdę

Teatr IMKA należący do Tomasza Karolaka kilka miesięcy temu zmagał się z poważnym kryzysem finansowym. Gdy zaczynał wychodzić na prostą, to we wszystkim przeszkodziły pandemia koronawirusa i zamknięcie teatrów w całym kraju. Z tego wszystkiego chciała skorzystać Grażyna Wolszczak, która po wielkiej aferze przejęła ostatecznie siedzibę teatru Karolaka. Aktor musiał zatem szukać nowego miejsca dla swoich spektakli.