Tommy Lee trafił na odwyk. Przed nim pił hektolitry alkoholu dziennie

- Na przykład piłem z nudów. Po prostu się budziłem i zaczynałem - piłem całą butelkę wódki z dodatkiem żurawiny lub lemoniady. Piłem dwa galony - nie kufle, nie szklanki, ale dwa duże galony dziennie - mówił. Galon to miara objętości (pojemności) płynów i ciał sypkich stosowana w krajach anglosaskich. Najczęściej sprawdza się nią pojemność kanistra. Jeden galon w USA to blisko 3,8 litra. Jeśli wierzyć na słowo Tommy'emu Lee, to pił ponad 7,5 litra wódki dziennie, więc do końca dnia mógł mieć nawet 20 promili alkoholi we krwi w wieku ponad 50 lat.

- Udałem się na badania do lekarza. On je robi i nagle mówi: "Nie wiem, o co panu chodzi, ale pana wątroba jest w pełni zdrowa". To trochę szalone, po prostu się uodporniłem. Wtedy właśnie zdałem sobie sprawę: "To za dużo, to nie jest dobre, nadszedł czas nacisnąć hamulec" - powiedział Tommy Lee.