Wracają plotki, o powrocie Rusin do telewizji. I o rozmowie z Miszczakiem

Kinga Rusin była przez wiele lat gwiazdą TVN - oglądaliśmy ją w "You Can Dance", "Agencie", no i w końcu w "Dzień dobry TVN". W sierpniu 2020 r. stało się jasne, że Rusin nie będzie już pojawiała się w programie śniadaniowym. Wyjaśniała to następująco: "Dlaczego już nie DDTVN? Chcę realizować swoje kolejne marzenia, wykorzystać swobodę i niezależność finansową, którą mam dzięki świetnie prosperującej firmie kosmetycznej - mojej dumie. Chcę współtworzyć nowe ciekawe projekty w kilku obszarach: telewizja, biznes, działalność społeczna. Ostatnio wiele się zmieniło w Dzień Dobry TVN, a odejście mojego współprowadzącego stworzyło naturalną okazję, by ruszyć do przodu".