Kayah ma dość. Pisze o prywatnej znajomości z Trzaskowskim

Kayah jest ostatnimi czasy bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Kilka tygodni temu mogliśmy wysłuchać jej #hot16challenge2 , w którym między wierszami rapowała o polityce. A chwilę później mogliśmy przeczytać jej wpisy, w których broniła osób LGBT lub odnosiła się do afery w Trójce .

Teraz wokalistka napisała o swojej znajomości z Rafałem Trzaskowskim . Gwiazda chodziła z nim do szkoły.

"Z Rafałem Trzaskowskim, mimo że uczęszczaliśmy do tej samej podstawówki, spotkałam się tylko raz - niecałe 2 lata temu. Przyszedł wraz z rodziną na mój świąteczny koncert, po którym podeszli do mnie, by pogratulować występu i złożyć świąteczne życzenia" - napisała Kayah.