Wzruszający moment na gali Grammy. Artyści oddali hołd Taylorowi Hawkinsowi

Szczególny moment zapowiedział prowadzący, Trevor Noah. – To miała być chwila, w której zapowiadałbym teraz Foo Fighters. Wspólnie świętowalibyśmy fakt, że zdobyli aż trzy nagrody. Ale, ze zrozumiałych względów, w związku z tragiczną stratą ich perkusisty, Taylora Hawkinsa, nie ma ich tu z nami. Nasze myśli wędrują do rodziny Taylora, jego przyjaciół, całej rodziny Foo Fighters oraz ich fanów rozsianych po całym świecie. Poświęćmy chwilę, by powspominać Taylora.