Zarobiona Lewandowska. "Nie wiem, w co włożyć ręce"

Anna Lewandowska uchodzi za tytana pracy. Nie dość, że kieruje swoim biznesem, który prężnie się rozwija, to jeszcze zajmuje się dziećmi i dba o wielbicieli. A ci tylko czekają na jej kolejne wpisy umieszczane w sieci. Wszystko razem to robota dla co najmniej kilku osób. Oczywiście Lewandowska ma pomocników, jednak już samo zarządzanie projektami, dbanie o ciało, które jest jej wizytówką i social media, które są pośrednikiem w kontaktach z fanami, muszą zajmować mnóstwo czasu.