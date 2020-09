Zenek Martyniuk na spotkaniu z fanami. Gwiazdor disco-polo bez maseczki

W Polsce wciąż odnotowuje się przyrost zachorowań na COVID-19. Noszenie maseczek ochronnych i dezynfekcja rąk jest obowiązkowa, jeśli chcemy wejść do sklepu czy centrum handlowego. Takie zasady obowiązują również w kinach, na koncertach czy innych wydarzeniach, w których bierze udział większa liczba osób.

Zenek Martyniuk pozuje do zdjęć z fanami bez maseczki

Zenek Martyniuk wyglądał na szczęśliwego. To w końcu jedno ze spotkań z fanami od dłuższego czasu. Ci, którzy przybyli na spotkanie z gwiazdą, mieli założone maseczki ochronne. Pod zdjęciami na profilu zespołu disco-polo pojawiła się masa komentarzy. Nikt jednak nie zwraca uwagi na to, że muzyk nie zastosował się do obowiązujących nakazów.