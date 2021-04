Zofia Czerwińska zmarła 2 lata temu. Wcześniej zaplanowała swój pogrzeb

Pani Balcerkowa z serialu "Alternatywy 4" czy kreślarka Zosia Nowosielska z "Czterdziestolatka" - to między innymi te role w popularnych serialach przysporzyły Zofii Czerwińskiej największej sympatii widzów. Aktorka zmarła 13 marca 2019 roku w wieku 85 lat. O śmierci oraz ostatniej woli artystki poinformował jej przyjaciel, Mariusz Szczygieł . Dziennikarz i reportażysta zadbał o to, aby jego przyjaciółka została pochowana zgodnie ze swoim życzeniem. Artystka chciała, by jej prochy spoczęły w rodzinnym grobie. Wyjątkowo ważny był dla niej kolor urny.

"Na pogrzebie ma być śpiewana 'My way'... A urna, pamiętaj Mariuszek, ma być różowa, bo do twarzy mi w różowym. Będzie, Zosiu. Wszystko dla Ciebie" - pisał Szczygieł w mediach społecznościowych i dotrzymał słowa. Znalazła się różowa urna, choć nie było to łatwe, wybrzmiał też utwór Franka Sinatry w wykonaniu Jacka Stachurskiego.