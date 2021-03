Związek Szlachty Polskiej zabiera głos w sprawie wywiadu Meghan i Harry'ego

Medialna burza po głośnej rozmowie książąt Susseksu z Oprah Winfrey nadal trwa. W rozmowie z WP rzecznik Związku Szlachty Polskiej nie ma wątpliwości: - Bulwersujący z wielu względów wywiad w żaden sposób nie zagrozi przyszłości monarchii brytyjskiej, a jedynie osłabi wizerunek Harry'ego i Meghan.

Emisja dwugodzinnego wywiadu z księciem Harrym i jego żoną Meghan Markle przez amerykańską stację CBS okazała się kolejnym odcinkiem sporu pomiędzy książętami Susseksu a resztą rodziny królewskiej. W trakcie rozmowy padły mocne oskarżenia m.in. o rasizm oraz brak udzielenia pomocy medycznej dla Meghan, która w trakcie pierwszej ciąży miała borykać się z myślami samobójczymi.

Stonowane i ogólnikowe oświadczenie Pałacu Buckingham nie wyjaśniło wielu kwestii. Wielu dalej zadaje sobie pytanie, czemu ma służyć publiczne pranie rodzinnych brudów przez Meghan i Harry'ego. Zapytaliśmy Związek Szlachty Polskiej o opinię w tej kwestii. Nie mają wątpliwości, że telewizyjny wywiad nie pomoże rozwiązać sporu.

- W kręgach szlacheckich i arystokratycznych niezmiennie panuje przekonanie, że publiczna wiwisekcja i roztrząsanie spraw rodzinnych o podłożu konfliktowym, jest w złym guście i przede wszystkim nie służy poprawie relacji pomiędzy zwaśnionymi. (...) Spośród wielu pożądanych cech, to lojalność, zrównoważenie i determinacja malują się jako te cechy charakteru, którymi muszą się bezwzględnie legitymować osoby pragnące zachować prestiż i autorytet. "Never complain, never explain" to złota zasada milczenia przyjęta przez rodzinę królewską, zwłaszcza w sprawach dotyczących życia prywatnego jej członków oraz polityki realizowanej przez rząd, jest już od wielu lat obowiązującym standardem - wyjaśnia Anna Borewicz-Khorshed, członek zarządu oraz rzecznik Związku Szlachty Polskiej.

Meghan Markle i książę Harry zbesztani. "Księżna Diana nie byłaby zadowolona"

Przedstawicielka polskiej arystokracji zwraca uwagę na nieprzypadkową datę emisji wywiadu. 8 marca obchodzono Dzień Wspólnoty Narodów, który był powodem wygłoszenia specjalnego orędzia królowej Elżbiety II. Zaledwie kilka godzin później w USA nadawano wystąpienie Meghan i Harry'ego.

- Historycznie rzecz biorąc, moment w którym Oprah Winfrey zdecydowała się wyemitować wywiad jest moim zdaniem najmniej korzystny z możliwych. Doniesienia o poważnej operacji serca jakiej poddany został książę Filip, obok rozmiarów pandemii dziesiątkującej Brytyjczyków i związany z Brexitem zauważalny kryzys ekonomiczny, którego skutki odczuwa wiele rodzin, zajmują pierwsze strony brytyjskich gazet i mam wrażenie, że znacznie bardziej niepokoją społeczeństwo niż kreowany i eksploatowany przez media konflikt związany z Megxitem. A wszystko to w Dniu Wspólnoty Narodów, który jednoczy ponad 2,4 miliarda ludzi zamieszkałych w 54 niepodległych państwach, w większej części będących pozostałością po byłym Imperium Brytyjskim, do których 94-letnia królowa Elżbieta II jako uznana i powszechnie szanowana Głowa Wspólnoty Narodów wygłosiła przemówienie w wielkim stylu - zauważa.

Brytyjska monarchini patronuje stypendystom Wspólnoty Narodów, którzy tworzą grupę wielu narodowości, ras i religii. Dlatego zarzut o rasizm wśród rodziny królewskiej rzeczniczka Związku Szlachty Polskiej uważa za niesprawiedliwy.

- To są młodzi ludzie wielu narodowości i koloru skóry, którym stwarza się warunki studiów w Wielkiej Brytanii, przez co mogą oni realizować swoje pragnienia i zawodowe ambicje niezależnie od pochodzenia. Dlatego oskarżenie rodziny królewskiej o rasizm, brak empatii i wręcz inspirowanie kłamliwych opinii na temat księcia Harry'ego i jego żony jest w moim przekonaniu zupełnie chybionym atakiem, wymierzonym w samą monarchinię i instytucję, którą ona reprezentuje. Paradoksalnie, to właśnie książęcej parze Sussex królowa powierzyła prezydenturę w powołanej przez nią fundacji, której mieli być ambasadorami (Meghan i Harry objęli funkcje w The Queens Commonwealth Trust we wrześniu 2019 r. - przyp. red) - dodała.

Istotną kwestią, dotąd pomijaną przez większość mediów, jest to, że po roku od ogłoszenia decyzji o odseparowaniu się od brytyjskiej rodziny królewskiej książęta Susseksu mieli w porozumieniu z Pałacem Buckingham zdecydować, co dalej. Wygląda na to, że telewizyjny wywiad miał być ich odpowiedzią na to pytanie.

- 31 marca upływa termin rocznego okresu próbnego, jaki został zaoferowany parze książęcej Susseksu dla ostatecznego przemyślenia ich decyzji o wycofaniu się z pełnienia królewskich funkcji. Oficjalnym powodem była deklarowana chęć uzyskania finansowej niezależności i pragnienie ochrony prywatności dla ich młodej rodziny, co od samego początku znalazło się ze zrozumieniem rodziny królewskiej. Mam wrażenie, że książę Henryk i Meghan decydując się na wywiad z cyklu "tell all", który i tak był od dawna oczekiwany, a w dużej mierze przewidywalny co do swojego charakteru, postanowili definitywnie rozliczyć się z przeszłością, wyprzedzając wszystkie możliwe decyzje jakie mogą w ich sprawie zapaść - twierdzi Anna Borewicz-Khorshed.

Rodzina Windsorów nie pierwszy raz spotyka się z sytuacją, gdy ich bliski postanawia zrzec się honorów na rzecz dobrobytu swojej ukochanej. Historia zatoczyła koło, choć król Edward VIII musiał abdykować, aby móc poślubić rozwódkę. Surowy przepis objął jeszcze księżniczkę Małgorzatę, która nie uzyskała zgody na ślub z Peterem Towsendem, mimo że jej siostra jako zwierzchnik kościoła anglikańskiego mogła dopuścić ten wyjątek. Królowa Elżbieta II zrobiła to dopiero dla ukochanego wnuka i jego wybranki.

- Swego czasu abdykacja króla Edwarda VIII spowodowana pragnieniem poślubienia amerykańskiej aktorki Wallis Simpson była już po fakcie tematem wywiadu nagranego w paryskim studiu w 1970 roku. Od tamtego czasu upłynęło już pół wieku i możemy tylko ze smutkiem skonstatować, że w ciągu tego czasu obyczaj i etyka dziennikarska uległy zmianie. Ówcześnie uważano bowiem, że nie godzi się dżentelmenowi otwarcie atakować członka rodziny królewskiej, któremu etyka zabrania odpowiadać na wymierzone w niego ataki, gdyż byłoby to poniżej jego godności. Sam wywiad przeszedł bez większego echa, ale też nie padły w nim żadne skandaliczne wyznania, które mogłyby rzucać cień na rodzinę królewską. Ta zaś, z pełną świadomością konsekwencji niespodziewanej abdykacji musiała zaistniałą sytuację zaakceptować i, jak to się mówi w wojskowym żargonie, przetasować szyki - mówi polska szlachcianka.

Getty Images Król Edward VIII ze swoją ukochaną Wallis Simpson. Źródło: Getty Images

Warto również zwrócić uwagę na powody, dla których Archie, syn Harry'ego i Meghan nie uzyskał tytułu książęcego. Jest to efekt regulacji obowiązującej od ponad 100 lat. Niemniej w przypadku dzieci księcia Williama został on uchylony. Zdaniem rzeczniczki Związku Szlachty Polskiej książę Harry "zdaje się zapominać, że jego pozycja jest diametralnie różna i nieporównywalna z tą jaką zajmuje jego rodzony brat, który od dziecka jest przygotowywany do roli przyszłego monarchy".

- Dekret króla Jerzego V obowiązujący od 1917 roku jednoznacznie przewiduje, że nie genetyka, rasa czy kolor skóry, ale pozycja zajmowana w hierarchii rodziny królewskiej decyduje o tym jakie tytuły są mu należne. I tak Archie z tytułu narodzin miał prawo być uhonorowany jako Earl of Dumbarton lub Lord Archie Mountbatten-Windsor, jednakże sami rodzice w jego imieniu zrezygnowali z tych opcji. W przyszłości, lecz nie prędzej niż w momencie objęcia tronu przez księcia Karola, Archie uzyska tytuł książęcy oraz w dalszej kolejności odziedziczy po ojcu tytuł księcia Susseksu. W roku 2013, tuż przed oczekiwanymi narodzinami pierwszego potomka księcia Cambridge, dokonano nowelizacji prawa linii sukcesji do brytyjskiego tronu. Najważniejszą zmianą było zniesienie primogenitury męskiej, czyli córki urodzone jako pierwsze nie muszą już ustępować kolejności do tronu młodszym od siebie braciom. Nastąpiło równouprawnienie płci, co świadczy o tym, że monarchia powoli uwspółcześnia się w trosce o jej przetrwanie - podkreśla.

Konflikt pomiędzy księciem Harrym i Meghan Markle a pozostałymi członkami brytyjskiej rodziny królewskiej zaognia się, ale cierpliwość to mocna strona Windsorów. Anna Borewicz-Khorshed nie ma wątpliwości, że spór nie zatrzęsie posadami monarchii.