86-letni aktor podsumował prezydenta: "Niżej nie można upaść". Nie uwierzycie, kto jest jego synem. Ojca poznał jako nastolatek

Stanisław Brejdygant ostro skrytykował Andrzeja Dudę za to, co ten powiedział o "Zielonej granicy" Agnieszki Holland, a głównie za przywołanie wojennego hasła "tylko świnie siedzą w kinie". Aktor, który urodził się w 1936 r., był chłopcem, kiedy te słowa pojawiły się w przestrzeni publicznej po raz pierwszy. - Pozostaje Panu jedynie wstyd. Będzie Pan się wstydził do końca swych dni - napisał Brejdygant, zwracając się do Dudy.