Afera w Trójce. Zagranicze media piszą o cenzurze i bojkocie stacji

Radiowa Trójka znalazła się w naprawdę niewygodnej sytuacji. Unieważniła wyniki Listy Przebojów Trójki z 15 maja, kiedy to wygrała piosenka Kazika Staszewskiego "Twój ból jest lepszy niż mój". Dyrekcja tłumaczyła sytuację naruszeniem regulaminu notowania i manipulacją podczas liczenia głosów. Jednak to nie przekonało artystów, którzy zaczęli bojkotować stację i zawieszać z nią współpracę. Pojawiały się opinie, że to jawna cenzura, ponieważ utwór nie jest przychylny rządowi PiS-u.