Aga Zaryan zaśpiewa dla migrantów. "Trzeba im pomóc, po prostu"

Owszem, martwi mnie, że moje poglądy wywołują o wiele więcej kontrowersji niż moja muzyka, ale to w żaden sposób nie powstrzymuje mnie przed tym, żeby je jasno i głośno artykułować. To są ważne sprawy, nie będę cicho. Powiem to wyraźnie jeszcze raz: tam ludzie cierpią chłód, głód i przemoc, a my możemy im pomóc. Nie możemy tylko siedzieć i spokojnie na to patrzeć.