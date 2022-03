"Aida" w Teatrze Muzycznym Roma. Rocketman w krainie złotego piasku

Kluczem do sukcesu realizacji "Aidy" nie było stworzenie spektakularnej scenografii – zasypanie desek hałdami piasku i postawienie kilkumetrowej piramidy. Wojciech Kępczyński, który do takich właśnie zaskakujących rozwiązań przyzwyczaił widza (padający deszcz w "Deszczowej piosence", spadający ogromny żyrandol w "Upiorze w operze", czy wybuch rozbijającego się o ziemię samolotu w "Pilotach"), doskonale o tym wiedział od początku. Mimo, że otrzymał (to już tradycja) od właścicieli praw zgodę na realizację non-replica (pozwala na pewne odstępstwa od licencji), to tak naprawdę do tematu podszedł bardzo tradycyjnie. Skoro fundamentem przedstawienia nie jest scenografia i libretto, to co? Otóż aktorzy, muzyka i choreografia.