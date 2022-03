Amal Clooney walczy o sprawiedliwość w Ukrainie. "Przestępcy wojenni odpowiedzą za zbrodnie"

- Jestem zaszczycona, że zostałam poproszona przez rząd Ukrainy o udział w ich zespole prawnym. Ukraińcy zasługują na to, by mogli zobaczyć sprawców pociągniętych do odpowiedzialności. I na uzyskanie odszkodowania za straszliwe nadużycia, których doświadczają - mówiła Amal Clooney po dołączeniu do grupy zadaniowej.