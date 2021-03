Wydała oświadczenie. Odnosi się do sromotnej porażki eks-męża w sądzie

Johnny Depp poniósł kolejną porażkę w sądzie. Amber Heard, której pośrednio dotyczyła sprawa, musiała odnieść się do decyzji wymiaru sprawiedliwości. Subtelnie i z klasą uderzyła w Deppa.

Jesienią 2020 r. Johnny Depp poniósł sromotną porażkę w brytyjskim sądzie. W głośnym, burzliwym i pełnym skandalicznych wyznań procesie chodziło o to, by ustalić, czy dziennikarz brytyjskiego tabloidu mógł nazywać aktora "żonobijcą". I choć była to walka Deppa z wydawcą gazety, na głównym froncie ścierał się przede wszystkim z byłą żoną - Amber Heard, która dostarczyła masę dowodów na to, że Depp stosował wobec niej przemoc fizyczną i psychiczną, nadużywał alkoholu i narkotyków.

Mamy nowy rok, a Depp nie chce tak łatwo odpuścić żonie. Walczył o to, by sprawę rozpatrzył sąd apelacyjny. I to się nie udało. Sędziowie James Dingemans i Nicholas Underhill stwierdzili, że wcześniejsza rozprawa była "kompletna i uczciwa", a wnioski sędziego opierają się na przepisach prawa i nie ma mowy o żadnym błędzie.

Zobacz: Johnny Depp i Amber Heard walczą w sądzie

Decyzja sądu apelacyjnego w mig obiegła światowe media. Musiała skomentować ją także Amber Heard. Opublikowała oświadczenie w mediach społecznościowych, w którym czytamy:

"Jesteśmy zadowolone, ale w żadnym wypadku zaskoczone decyzją sądu, by odmówić panu Deppowi apelacji. Dowody przedstawione w brytyjskim sądzie były przytłaczające i niepodważalne. Przypomnijmy, że pierwszy wyrok głosił, że pan Depp pobił Amber co najmniej 12 razy, przez co bała się o swoje życie".

Dalej boleśnie punktują, że Depp jest zniszczony narkotykami i alkoholem do tego stopnia, że nie był wiarygodnym świadkiem we własnej sprawie.

Największą szpilę Amber i jej współpracownicy wbijają Deppowi na sam koniec oświadczenia:

"Wyrok jest prawomocny i brytyjscy dziennikarze mogą bez strachu o ewentualne działania prawne pisać, że pan Depp jest - kategorycznie - żonobijcą".

Proces Deppa przeciwko "The Sun" przejdzie do historii jako jedno z najbardziej zajadłych starć w show-biznesie. Podczas trwającej trzy tygodnie batalii byli małżonkowie nie cofali się absolutnie przed niczym. Oskarżenia goniły kolejne zarzuty, a na światło dziennie wychodziły coraz to bardziej patologiczne historie. Zdjęcia, filmy, zeznania kilkudziesięciu świadków. To wszystko tylko po to, by zniszczyć drugą osobę.