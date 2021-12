Anna Dymna o Sylwestrze Chęcińskim. "Nie przyjmuję do wiadomości, że już go nie ma"

Cały czas. Pomagają mi choćby w tym, co teraz robię w ramach fundacji, którą prowadzę. Nieraz spotykam się z sytuacjami, że wchodzę do jakiejś firmy, prosząc o wsparcie i często słyszę: "O, Ania Pawlaczka, jej to zawsze pomogę". Dzwoniłam czasem do Sylwka Chęcińskiego i mówiłam mu: "Nawet nie wiesz, jak mi pomagasz". A on: "No ale przecież nic nie robię". "A kto stworzył Anię Pawlaczkę? Ty! A ona bardzo mi pomaga".