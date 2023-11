Arkadiusz Jakubik: Bałem się, co przyniesie przyszłość. Chciałem pokłócić się z Polską, powadzić i wyznać jej miłość

Chodzi tylko o to, by te Polski szanowały się nawzajem. Żebyśmy potrafili pożyczyć sąsiadowi dobrego dnia, zapytać o zdrowie. A przede wszystkim nie mówili nikomu, jak ma żyć. Zbyt wiele osób cały czas to robi. Z prawej i lewej strony. Widzisz, w Dr Misio też się różnimy. Ale kiedy ładujemy się do busa, to jedziemy w trasę jako rodzina. Różnice nie przeszkadzają nam w tym, żeby świetnie się bawić, grać razem, imprezować. Po prostu pewnych tematów nie wyciągamy. Dobrze wiemy, że nie ma co na siłę przekonywać kogoś do swoich racji.