Artur Andrus śpiewa o Trójce. Nagrał wymowną piosenkę

Sytuacja wokół radiowej Trójki to sytuacja bez precedensu. Trudno było bowiem wyobrazić sobie, że to, co od tygodnia dzieje się w związku z m.in. Listą Przebojów wydarzy się naprawdę. Ostatni tydzień to cała seria kuriozalnych wydarzeń. Znikające notowanie ze zwycięską piosenką Kazika, unieważnianie notowania, powoływanie się na złamanie regulaminu (którego nie było) przez kierownictwo rozgłośni to tylko początek. Konsekwencje tych zdarzeń były poważne – pracującym przy liście Markowi Niedźwieckiemu i Bartoszowi Gilowi zarzucono manipulację – Niedźwiecki odszedł z rozgłośni, Gila zawieszono.