Bartas Szymoniak. Czy to on miał wygrać zamiast Kazika?

Sprawdziliśmy to notowanie. Mimo że zniknęło ze stron Trójki, udało nam się do niego dotrzeć. Wynika z niego, że na miejscu szóstym był Bartas Szymoniak z utworem "Wojownik z miłości". Piosenka była na liście przez 10 tygodni. Doszła do miejsca 4. i zaczęła spadać.