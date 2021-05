Beata Tyszkiewicz ma niską emeryturę. Ale nie narzeka

Kilka lat temu aktorka wyznała, że pomimo iż pracowała od 1957 r. otrzymuje zaledwie 1300 zł emerytury. Biorąc pod uwagę niedawną rewaloryzację obecnie może to być kwota ok. 1500 zł. Beata Tyszkiewicz w przeciwieństwie do innych gwiazd nie narzeka jednak na swój los.