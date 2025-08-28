Chcesz wyglądać na urlopie jak gwiazda? W tych kostiumach poczujesz się jak na wakacjach w St. Tropez (a kupisz je z rabatem!)
Może sierpień oznacza koniec lata w naszym kraju, ale przecież nikt nie zabrania nam podróżować w cieplejsze zakątki świata i rozkoszować się urlopem w dowolnym momencie roku! I wyglądać przy tym jak milion dolarów. Przedstawiamy zatem trendy, które nie przemijają wraz z nadchodzącą polską jesienią. To ponadczasowe kroje i kolory, które sprawdzą się zawsze i wszędzie.
Ponadczasowy trend: kolor, który podkreśla opaleniznę
Niezależnie od tego, czy wybierasz się na Malediwy w listopadzie, czy na Wyspy Kanaryjskie w lutym, pewne zasady stylu pozostają niezmienne. Na plażach króluje to, co gwiazdy kochają najbardziej – odwaga, kolor i zmysłowe detale, które zjawiskowo podkreślają opaleniznę. Soczysty pomarańcz, głęboki brąz czy klasyczna biel z kontrastowym akcentem to absolutne hity. Sekret tkwi w tym, by strój kąpielowy był nie tylko funkcjonalny, ale stał się bazą całej stylizacji – niczym body noszone do szortów czy jedwabnej spódnicy na wieczorną kolację przy plaży. Platforma marketplace SHEIN podpowiada, jak osiągnąć ten efekt.
Look #1. Fantazja w stylu Ibizy z SHEIN BAE i POESELLE
Wyobraź sobie, że właśnie schodzisz z pokładu prywatnego jachtu lub wchodzisz do ekskluzywnego beach clubu na Ibizie. Potrzebujesz stylizacji, która jest synonimem szyku i niewymuszonej elegancji. Marka POESELLE to kwintesencja plażowego wyrafinowania, a jej propozycje to gotowy look na romantyczną kolację o zachodzie słońca.
Idealnym przykładem jest stylizacja: brązowy kostium o kroju body od SHEIN BAE w połączeniu z białymi szortami tworzący zestaw wprost ze stylowego kurortu. Głęboki dekolt i idealnie dopasowany krój sprawiają, że sylwetka wygląda posągowo. To wybór godny prawdziwej gwiazdy. Dodaj do tego narzutkę z muślinu, espadryle i słomkowy kapelusz – i jesteś gotowa! Wchodzisz do beach baru z klasą, bez wysiłku, a marka POESELLE udowadnia, że kostium kąpielowy może być pełnoprawną częścią eleganckiej garderoby.
Look #2. Energia i pewność siebie z marką SWIM DD+
Prawdziwe gwiazdy wiedzą, że najważniejsza jest pewność siebie. Nie boją się odważnych kolorów i fasonów, które podkreślają ich atuty. Jeśli bliski jest ci styl kobiet, które kochają swoje kształty i nie boją się być w centrum uwagi, postaw na propozycje od SWIM DD+, stworzone z myślą o pełniejszym biuście i krągłościach.
Ten pomarańczowy kostium o ciekawej, prążkowanej fakturze to prawdziwy hit. Jego intensywny kolor genialnie podbija opaleniznę, a przemyślany krój modeluje sylwetkę i dodaje seksapilu.
Równie zjawiskowo prezentuje się elegancki, brązowy model, który dzięki swojej konstrukcji idealnie podtrzymuje biust, dodając pewności siebie w każdej sytuacji. To stroje dla kobiety, która wchodząc na plażę, przyciąga wszystkie spojrzenia!
Look #3. Wakacyjny luz w stylu kalifornijskich influencerek z GLOWMODE
Gwiazdy kochają łączyć trendy z wygodą, zwłaszcza na wakacjach. Minimalistyczny, ale efektowny kostium to podstawa w walizce każdej kalifornijskiej "it-girl". Marka GLOWMODE, znana z doskonałej jakości odzieży sportowej, przenosi ten komfort na plażę.
Ponadczasowa klasyka, którą uwielbiają ikony stylu? To białe bikini z czarną lamówką (górę znajdziesz tutaj, dół tutaj) to idealna baza do stylizacji w klimacie "riviera chic". Dodaj do niego słomkowy kapelusz, duże okulary przeciwsłoneczne i espadryle, a stworzysz look, którego nie powstydziłaby się żadna celebrytka.
Dla miłośniczek jednoczęściowych krojów marka przygotowała coś specjalnego – odwróconą wersję kolorystyczną (czarny z białymi elementami), która z przodu wygląda sportowo i szykownie, a z tyłu zaskakuje uwodzicielskim, przyciągającym spojrzenia wycięciem na plecach. To idealny wybór, by połączyć wygodę z efektem wow!
Look gwiazdy na wyciągnięcie ręki!
Dobry kostium kąpielowy to inwestycja, która zostanie z tobą na lata, a nie tylko na jeden sezon. Dzięki SHEIN możesz mieć wymarzone modele, które łączą światowy design z funkcjonalnością. I to bez obciążania portfela.
Teraz wszystkie propozycje kupisz z 15% rabatem – wystarczy, że podczas zakupów w aplikacji lub na stronie SHEIN użyjesz kodu LATO15. Planujesz wyjazd na ostatnią chwilę? Żaden problem! Dzięki opcji dostawy w 5 dni, twój wymarzony kostium dotrze na czas, byś mogła olśniewać na każdej plaży. Nie czekaj i poczuj się jak gwiazda na swoim wymarzonym urlopie!