"Człowiek z La Manchy" w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. W poszukiwaniu swojej wizji świata [RECENZJA]

„Człowiek z La Manchy” dołącza do tej listy. To przedstawienie mądrze poprowadzone – zarówno po stronie reżyserki Anny Wieczur-Bluszcz, jak i kierownika muzycznego Adama Sztaby. Wieczur-Bluszcz wykorzystuje w pełni potencjał dużej sceny Teatru Dramatycznego oraz aktorów, którym naprawdę można pozazdrościć energii. Dzięki znakomitej choreografii Anny Iberszer, reżyserka uzyskuje z zespołem efekty hiszpańskiego wieczoru. Dużo tu rytmiki, temperamentu i ognia. Muzyka – choć ciekawa – dzięki Adamowi Sztabie zyskuje soczystość. Jest tu perfekcja, pasja i miłość do muzyki.