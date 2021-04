Dane polskich gwiazd wyciekły do sieci. Ekspert zabiera głos

Na liście znalazło się też co najmniej kilkoro polskich celebrytek i celebrytów. Jak zareagowali na te informacje?

- Wystarczy, że hakerzy znają moje dane. Wiadomość o wycieku nie jest dla mnie żadnym zaskoczeniem: żyjemy w świecie, gdzie wszystko jest na podsłuchu, na podglądzie, na widoku. Więc to tylko kolejne potwierdzenie, że tak jest. Nie martwię się specjalnie, nie miałam żadnych tajemniczych telefonów, ani prób włamania na konto. A trudno się pode mnie podszywać osobiście, bo mam bardzo charakterystyczny wygląd. Nic się nie stanie, po prostu zmienię konto, zmienię hasło. Nie będzie to pierwszy raz .

Dobre rady dla celebrytek i celebrytów, ale także dla zwykłych ludzi, których dane wyciekły, ma Piotr Konieczny, szef zespołu bezpieczeństwa niebezpiecznik.pl. Firmy zajmującej się włamywaniem na serwery innych firm za ich zgodą, w celu namierzenia błędów bezpieczeństwa w ich infrastrukturze teleinformatycznej. Zanim zrobią to prawdziwi włamywacze.

- Wtedy po podaniu hasła będziemy musieli podpiąć lub zbliżyć specjalny token do naszego urządzenia. To prosty i dość tani sposób na ochronę swoich danych przed wyciekiem i obecnie jedyna 100-procentowo skuteczna metoda , która ochrania nas przed atakami phishingowymi (podszywanie się pod inne osoby lub instytucje – dop. red.) i przejęciem naszych kont.

Konieczny przedstawia też możliwe scenariusze dotyczące obecnego wycieku, odpowiadając na pytanie, do czego można wykorzystać dane z ataku?

- Ten wyciek zapewne zostanie wykorzystany przez wszelkiej maści telemarketerów, którzy będą dzwonić z różnymi ofertami. Wiedzą, że dzwonią do osoby, znając jej imię, ile ma lat, gdzie się znajduje, gdzie pracuje - bo te dane w przypadku wielu kont są zgodnie z prawdą uzupełnione. To duże ułatwienie nie tylko dla telemarketerów, ale również dla wszelkiej maści internetowych oszustów – mówi Konieczny.

- Oczywiście nie dla wszystkich ujawnienie numeru telefonu czy adresu e-mail jest problemem, ale warto pamiętać, że nawet jeśli ktoś nie będzie nękany telefonami czy atakami phishingowymi, to jego profil z Facebooka można teraz dopasować do innych wycieków , np. z polskich sklepów internetowych. W ten sposób każdy może uzupełnić sobie dane o kimś o dokładny adres zamieszkania tej osoby, jej preferencje zakupowe, czy nawet hasło, które osoba ta użyła w zhackowanym sklepie podczas zakładania konta- dodaje ekspert.

- Warto podkreślić, że przestępcy będą próbowali sprawdzić, czy to hasło pasuje również do Facebooka. A jeśli tak, to przejmą czyjeś konto i mogą z niego oszukiwać znajomych ofiary metodą "na BLIK-a" – ostrzega szef zespołu bezpieczeństwa niebezpiecznik.pl.