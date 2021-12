Daniel Martyniuk znowu ma problem. Przygląda mu się prokuratura

Życiorys Daniela Martyniuka to prawdziwa sinusoida. Momenty spokoju, w których wydaje się, że Daniel bierze sprawy w swoje ręce, przeplatają mniejsze lub większe upadki. Bo syn Zenka, mimo upływającego czasu i kolejnych wizyt przed sądem, nie rezygnuje z hulanek i wybryków. Ale nie są to szczeniackie wyskoki, za które publicznie skarci go ojciec. Raz po raz młody Martyniuk popada w konflikt z prawem.