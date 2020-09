Danuta Martyniuk została królową tabloidów. Kocha luksus i swojego syna

Danuta Martyniuk udowodniła już, że lubi luksus, życie w dobrostanie, że jest dobrą żoną i matką, a za syna oddałaby życie. Wystarczyło kilka zdań dla tabloidu, żeby o kobiecie z Podlasia znowu huczała cała Polska. Kim jest Danuta Martyniuk?

Żony wpływowych mężczyzn w polskim show-biznesie wzbudzają więcej emocji, niż ktokolwiek inny. WAGs na krótką chwilę stały się passé. Teraz medialna lupa przygląda się dość stanowczym krokom żonie discopolowca. A ta nie bierze jeńców.

Danuta Martyniuk pokazała, że ma ogromną siłę przebicia. Kilka zdań pod wpływem emocji rzuconych do kamery "Faktu" na temat swojej byłej synowej wystarczyło, żeby media na nowo rozkładały jej rodzinę na czynniki pierwsze.

A wszystko to w obronie syna, który nie wydawał się mieć ostatnimi czasy szacunku ani do swojej rodziny, ani do kogokolwiek innego. Ale od początku.

Przez twe oczy zielone...

Zenon Martyniuk poślubił Danutę 4 lutego 1989 r. tuż po tym, jak dwa miesiące wcześniej się jej oświadczył. Zakochani poznali się na majówce w 1987 r. w Grabowcu. On grał koncert, a ona przyjechała się pobawić. Przedstawili się sobie nieprawdziwymi imionami - Krystian i Kinga. Dlatego gdy na drugi dzień Zenek postanowił odwiedzić Danusię, drzwi otworzyła jej babcia i usłyszał, że żadna Kinga tu nie mieszka.

Na szczęście wszystko szybko się wyjaśniło i oboje umówili się na randkę. Chwilę później na ich weselu zjawiło się aż 250 gości.

Danuta Martyniuk na co dzień jest przede wszystkim wsparciem dla Zenka Martyniuka oraz gospodynią ich białostockiej posiadłości. I choć z zawodu jest pielęgniarką, to można powiedzieć, że kieruje karierą męża z tylnego siedzenia.

Lata pożycia przy wpływowym Zenku nauczyły jej jednego: na sobie nie można oszczędzać.

- Lubię dobrze wyglądać i pięknie pachnieć. Wybieram takie marki jak Louis Vuitton, Coco Chanel, Prada, Burberry. Uważam, że one najlepiej leżą na kobiecie – powiedziała o sobie w rozmowie z "Rewią" Danuta Martyniuk.

Kobieta podczas nieobecności męża, kiedy ten koncertuje, nie jest skazana na samotność. Pustkę w ich domu wypełnia suczka Czika.

Zapytany kiedyś o receptę na udany związek król disco polo śmiał się, że nie ma takich przepisów. Zdradził, że w jego małżeństwie również dochodzi do kłótni, ale "burza trwa kilka minut".

Biorąc pod uwagę, co dzisiaj, 31 lat po ich ślubie przeczytamy po wpisaniu w wyszukiwarkę nazwiska "Martyniuk", do czynienia mamy już z prawdziwym sztormem. Ale o tym za chwilę.

Ukochany synek

Owocem miłości Danusi i Zenka Martyniuków jest syn Daniel. Mężczyzna przyszedł na świat 1 sierpnia 1989 r., więc pół roku po ślubie swoich rodziców. Mówi się, że Danuta i discopolowiec zdecydowali się na ślub ze względu na ciążę, która miała przyspieszyć sakramentalne "tak".

O Danielu przez długie lata nie było głośno. Zenek nie uzewnętrzniał się w mediach ze swoim życiem prywatnym. Wszystko zmieniło się, kiedy jedynak postanowił założyć rodzinę. Ta z kolei rozpadła się po roku od ślubu, co jest powodem do niesnasek między Martyniukami a rodziną Eweliny, byłej żony Daniela.

Syn Zenka znany jest z problemów z prawem. Od ponad roku regularnie pojawia się w kolorowej prasie i serwisach plotkarskich, niestety głównie jako antybohater własnej rodziny. Co rusz słyszy się o skandalach z jego udziałem w roli głównej.

W 2018 r. o synu Zenka zrobiło się głośno, gdy wziął ślub z 19-letnią Eweliną. Daniel poślubił Ewelinę 6 października 2018 r. Sakramentalne "tak" powiedzieli sobie w kościele Świętego Krzyża w Grabówce na Podlasiu. Na ich weselu i poprawinach bawiło się ponad 200 gości. Król disco polo słono za nie zapłacił. Zenek zadbał o królewskie wesele z gwiazdami na liście gości, ale późniejsze życie Daniela nie przypominało bajki.

Po 2 miesiącach od ślubu do mediów dotarły informacje o awanturach w domu młodych Martyniuków.

Były aresztowania, kłótnie, wzajemne oskarżenia o przemoc domową, problemy z narkotykami i zszargane nazwisko rodziny. Dziś mama staje murem za Danielem.

Skazani na porażkę

21 września Daniel Martyniuk i jego była już żona oficjalnie dostali rozwód. Według Danuty Martyniuk na zalegalizowanie związku młodych nalegali rodzice dziewczyny, bo "co ludzie na wiosce powiedzą".

Jednak od początku to małżeństwo było skazane na porażkę. Wszak Daniel nie czuł się gotowy na założenie rodziny i teraz czuje się oszukany. Tyle, że jego rodzice ponad 30 lat wcześniej byli w takiej samej sytuacji - Danuta i Zenek Martyniuk brali ślub, oczekując już narodzin potomka. I jakoś dali sobie radę.

Przyjście na świat ich córki Laury na chwilę scementowało rodzinę. Jednak po jakimś czasie Daniel zaczął wulgarnie obrażać swoją żonę i jej wpływowych rodziców w mediach społecznościowych. To był wyraźny znak, że jego małżeństwa z Eweliną nie da się już uratować. Skończyło się na wyprowadzce 31-latka do Warszawy, gdzie wiódł hulaszcze życie za pieniądze ojca.

Co więcej, Danuta Martyniuk przed kamerami w dniu rozwodu Daniela powiedziała, że "wcale tego wesela nie chciała". Ale nie tylko to usłyszały od niej media. Była teściowa opowiedziała się przeciwko 21-latce i jej rodzicom. Mimo że przez długi czas stawała po stronie 21-latki i jeszcze tydzień temu na łamach prasy zapewniała, że "Ewelina to anioł, nie dziewczyna".

- Nie chciałam tego wesela, ale oni ze wsi "musi być wesele, bo co ludzie z wioski powiedzą". Ona prowokowała Daniela, jak była w Białymstoku to ciągle z mamusią na telefonie. Mamusia nawet w dniu poprawin przyniosła Danielowi koszulę jej męża, żeby tą założył, a nie tą, co on chciał. Afery z byle czego - wyznała w rozmowie z "Faktem".

Danuta Martyniuk nie odpuści także 21-latce w kwestii pieniędzy. Nie chce przepłacać alimentów, kiedy Ewelina ułoży sobie życie z innym mężczyzną. Ponadto kobieta oddała synowi ponad stuletni pierścionek, którym ten oświadczył się ukochanej. Po rozwodzie żona discopolowca chce zwrotu rodzinnej pamiątki.

Intuicja podpowiada nam, że Martyniukowie z Danutą na czele nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa.