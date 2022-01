Dariusz Opozda opublikował zdjęcie z żoną. Wyglądali na bardzo szczęśliwych

Dariusz Opozda ostatnio postanowił przekonać internautów, że naprawdę jest niepełnosprawny - najpierw publikował makabryczne zdjęcia rannej nogi (na Madagskarze miał wypadek i od tego zaczęła się publiczna awantura rodzinna), później dokumenty ze szpitala, w którym spędził pół miesiąca. Wcześniej dał znać, że żona wyrzuciła jego rzeczy do śmieci. Wszystko to już po najbardziej dramatycznych zajściach, w które włączona została policja. Mowa oczywiście o strzelaniu do rodziny. Dariusz Opozda twierdzi, że w ten sposób się bronił.