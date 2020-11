Dramat Beaty Pawlikowskiej. Chciała brać dwa śluby w tym roku, żaden nie doszedł do skutku

- Z małżeństwem jest jak z życiem, jak z podróżowaniem. Kiedy wszystko jest dostępne, człowiek przestaje doceniać to, co ma. Ludzie biorą ślub i zaczynają myśleć o drugiej stronie: już jest moja. Tymczasem chodzi o to, by przypominać sobie wzajemnie, że to wspaniałe, że mamy siebie, ale to nie jest nam zagwarantowane na zawsze. [...] Osobiście uważam, że ludzie powinni brać ślub co roku, wszyscy - stwierdziła.