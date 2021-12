"Dzień dobry, kochanie". Tak wygląda miłosna pułapka

Nie miałam cienia wątpliwości, że to scam, oszustwo, jawna próba wyłudzenia czegoś ode mnie. Trzeba przyznać, że ludzie, którzy stali za tymi fejkowymi kontami, niespecjalnie napracowali się, by te historie i ich profile były przekonujące. Henry Cavill nr 2 nie miał ani zdjęcia profilowego, nikogo nie obserwował na Instagramie, nie dodał żadnego wpisu, żadnej fotki czy relacji. Miał za to te same pytania, co w przypadku Henry’ego Cavilla nr 1.