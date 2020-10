Dziewczyna Brada Pitta zareagowała na zakaz aborcji w Polsce

Modelka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Nicole chętnie pokazuje, jak wygląda jej codzienność. Kiedy tylko może, chodzi na spacery ze swoim synkiem . Tym razem 27-latka opublikowała zdjęcie, które nawiązuje do zakazu aborcji embriopatologicznej w Polsce.

Nicole Poturalski zareagowała na decyzję Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji

"Ograniczanie aborcji nie wyeliminuje aborcji. Sprawi, że będzie mniej bezpieczna" - taki napis pojawił się na InstaStory modelki. Pod głównym hasłem widnieje też dopisek. "Dzisiejsze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego oznacza, że wiele osób, których nie stać na podróż do innego kraju lub opiekę prywatną, może uciec do potajemnych i niebezpiecznych aborcji. To smutny dzień dla nas wszystkich".