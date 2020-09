Jennifer Aniston i Brad Pitt znowu razem. Wystąpili we wspólnym projekcie

Fani po cichu liczą na to, że dawne uczucie Brada Pitta i Jennifer Aniston zrodzi się na nowo. Od kilku miesięcy w sieci pojawiają się plotki, jakoby aktorzy mieli się spotykać i planować swoje życie na nowo. Niedawno mówiono nawet o tym, że Brad i Jennifer planują wspólne wakacje. Mimo że ani on, ani ona nie potwierdzają żadnych doniesień, fani mają powód do radości.