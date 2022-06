Gajos zadebiutował jako reżyser. W teatrze Jandy ośmiesza męskie wady [RECENZJA]

Tym razem Janda zaprosiła kolejne uznane nazwisko polskiej sceny aktorskiej – Janusza Gajosa. I to praktycznie tuż po decyzji o odejściu z Teatru Narodowego i pożegnaniu się z grą w teatrze. - Poczułem się zmęczony. Ale ten mój rozwód z teatrem jest tak nie do końca wytupany, wysłyszany i nie za bardzo chciany. Zaraz potem zacząłem się przechadzać i zastanawiać się, co by było, gdybym tak stanął po drugiej stronie. Nieśmiało z tym, muszę przyznać, chodziłem przez jakiś czas. Potem spotkałem się z Krystyną Jandą i wspólnie wybraliśmy Gogola – mówił w rozmowie w RMF FM.