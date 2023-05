Gianni Versace w Polsce. Projekty mistrza mody na retrospektywnej wystawie w Starym Browarze w Poznaniu

Złota świątynia Gianniego

Gianni Versace urodził się w 1946 roku w małym miasteczku na południu Włoch. Aby rozwijać modową karierę, przeniósł się do Mediolanu, gdzie w 1978 r. powstał pierwszy butik marki. Jego wyobraźnia była przesiąknięta monumentalizmem i idealizowanym pięknem sztuki starożytnej, dynamicznymi formami baroku, dramaturgią operowych spektakli, soczystymi kolorami dzieł pop-artu. Z tego bogatego spektrum inspiracji wyrósł eklektyczny wizualny leksykon: logo z meduzą, arabeskowy print "Barocco", metaliczne tekstylia Oroton, złote ozdoby. Pierwsza z sal na wystawie w Starym Browarze zostanie wystylizowana na "barkową świątynię Gianniego", wypełnioną symbolami, wzorami i kolorami jednoznacznie kojarzonymi z jego marką. – "Barocco" to flagowy deseń autorstwa Gianniego Versace, wielokrotnie kopiowany – mówi Saskia Lubnow z Dreamrealizer. Pełen przepychu styl lansowany przez projektanta był odpowiedzią na społeczne zmiany, których on sam był uosobieniem. Designer identyfikował się z grupą szybko wzbogacających się przedsiębiorców, twórców, pracowników rodzącej się branży IT, "wilków z Wall Street". Dla reprezentów "new money" moda była środkiem manifestacji samodzielnie zdobytych pieniędzy, statusu i władzy. Włoski projektant stał w opozycji do estetyki quiet luxury kojarzonej ze starymi rodzinnymi majątkami. Luksus Gianniego Versace to luksus głośny, nachalny, ociekający złotem, ale też – wyrafinowany i dopracowany na poziomie detalu i rzemiosła haute couture.