Gwiazdy oburzone po publikacji uzasadnienia wyroku TK ws. aborcji. Proszą o wsparcie dla kobiet

Szykuje się kolejna fala protestów w polskich miastach. Powodem jest publikacja uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października ws. aborcji w związku z nieodwracalnym uszkodzeniem płodu. Tłumy już wychodzą na ulice polskich miast, by wyrazić swoje niezadowolenie. Oburzenie wyrażają też gwiazdy. Wypowiedziały się już Kinga Rusin i Monika Olejnik , dołączają kolejne. Proszą o wsparcie.

Mary Komasa opisała w języku angielskim, co oznacza wyrok TK. Prosi o wsparcie dla kobiet w naszym kraju. "Drastyczne prawo antyaborcyjne w Polsce stało się rzeczywistością. Trybunał orzekł, że przerywanie ciąży powinno być nielegalne nawet w przypadkach, gdy u płodu zostanie zdiagnozowana poważna i nieodwracalna wada wrodzona. Proszę, wesprzyjcie kobiety w Polsce!" - napisała w treści posta na Instagramie. W komentarzach jej fani wyrażali złość i gniew skierowane w stronę rządzących.

Aborcja w Polsce. Anja Rubik na strajku kobiet w Warszawie: "To jest przerażające"

Na strajku w Warszawie obecna jest też Anja Rubik. Reporterowi WP udało się z nią porozmawiać. - Nie zgadzam się z tym, co się dzieje, kobiety powinny mieć prawo wyboru. Nasz rząd całkowicie nie wziął pod uwagę tego, co się działo parę miesięcy temu, jak wszyscy wyszli na ulicę i protestowali, tylko robi dalej, co chce - mówiła.