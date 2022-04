Janelle Monae z coming outem. Tak postrzega swoją płeć

Na koniec małe wyjaśnienie. Pisanie o osobach niebinarnych sprawia pewną trudność. Język angielski jest o wiele bardziej neutralny płciowo niż polski, stąd osoby niebinarne stosują w liczbie pojedynczej formy "they/them" (oni/one/ich) zamiast męskiej lub żeńskiej. W Polsce ten problem próbuje rozwiązywać się m.in. za sprawą znaków specjalnych (np. _ wstawiane za jedną z liter) czy dukaizmów (mówiłum). Jednak prof. Jerzy Bralczyk uważa, że najrozsądniej jest używać rodzaju nijakiego. Nie jest to "może najlepsze wyjście", ale "bardziej do przyjęcia, niż formy z dywizem, czy ukośnikiem". Stąd w tym tekście dominuje rodzaj nijaki w określeniu do Monae.