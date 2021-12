Jednego zabrakło w filmie o Maryli Rodowicz. "Przecież można z nim porozmawiać"

Maria Szabłowska: Trudno jest przykładać takie kategorie do opowieści o czyimś życiu. Bo to trochę tak, jakby próbować odpowiedzieć, czy samo to życie się podobało. Mogę więc raczej powiedzieć, że była to solidna dawka wiedzy o tej artystce. A wiem coś o tym, przecież napisałam o niej dwie książki.