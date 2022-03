Joanna Moro solidaryzuje się z Ukrainą. Rosyjscy znajomi dzwonią do niej z pretensjami

Przede wszystkim pragnę, jak wiele osób z całego świata, apelować o to, żeby ta okrutna wojna skończyła się jak najszybciej. Ludzie niewyobrażalnie cierpią. Znajomi wysyłają do mnie filmy i zdjęcia ze swoich osiedli we Lwowie czy w Kijowie. Widać na nich zniszczenia, bombardowania, uszkodzone budynki, samochody. Łzy same się cisną do oczu, serce się kraje, kiedy się na to patrzy.