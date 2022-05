Joanna Sarapata: "Polska potrafi utrzymać człowieka w kompleksach"

- Polska potrafi utrzymywać człowieka w kompleksach – dodaje malarka. – Mimo, że skończyłam Beaux-Arts, to do dziś słyszę, że tak naprawdę najlepsza szkoła to ASP w Warszawie. Słyszę: "jak ona śmie żądać takich cen za obrazy, skoro nie skończyła polskiej uczelni?" My, Polacy, potrafimy wyrównać wszystkich do jednego poziomu. Ale frustracja innych dobrze działa na moją kreatywność (śmiech).