Karaś/Rogucki: szukamy własnej drogi, pisząc piosenki o miłości

Piotr Rogucki: Tak, a co więcej, spotykałem się na początku z opiniami, głównie pochodzącymi od fanów Comy, że wątpili w to, że rozstanie z Comą to był dobry pomysł. A teraz dochodzą do wniosku, że po pierwsze, przestają należeć do grona narzekających, a po drugie twierdzą, że to w moim przypadku nie był skok w bok, ale krok do przodu.