Kasia Smutniak we włoskich mediach mówi o polskim prawie antyaborcyjnym. "Mój kraj wie tylko, jak budować nowe mury"

- W Polsce dramatycznie wzrosła liczba nielegalnych aborcji, aborcji wykonywanych za granicą. Belgia otworzyła swoje granice dla Polek, które chcą jej dokonać i pozwala im zrobić to za darmo: ale jeśli nie masz 18 lat, możesz nie być w stanie zniknąć z domu na kilka dni bez wyjaśnienia tego rodzicom. (...) Nie mówiąc już o dramacie kobiet, których płody mają poważne wady rozwojowe, niedające się pogodzić z życiem: teraz są zmuszone do donoszenia ciąży, porodu, chrztu i grzebania dzieci. Wierzę, że to pozostawi głębokie ślady w społeczeństwie - twierdzi Smutniak.